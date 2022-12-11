В Витебске появились маршрутки из Медцентра в Рубу и на кладбище

Сяржук Серабро • 11/12/22 20:07 • Падзеі

С 10 декабря в Витебска маршрутные такси начали курсировать между микрорайоном Медцентр и Рубой.



По данным оператора перевозок организовано движение автобусов по двум новым маршрутам. В будние дни действует маршрут № 102А-Тк «микрорайон «Медцентр» — улица Чкалова — улица Ленина — Руба», а по выходным и в праздники маршрутка будет доезжать дальше — № 102-Тк «Микрорайон «Медцентр» — улица Чкалова — улица Ленина — улица Гагарина — Руба – Георгиевское кладбище.

В будни маршрутка из Медцентра будет отправляться в 5:58, 7:05, 7:47, 9:07, 11:05, 12:13, 13:01, 14:34, 15:18, 16:22, 17:10 и 18:20. По выходным — в 7:05, 8:19, 9:07, 11:05, 12:22, 13:18, 14:51 и 15:56.