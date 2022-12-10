Расходы жителей Витебщины продолжают расти быстрее доходов

Сяржук Серабро • 10/12/22 13:01 • Эканоміка

Узнали, сколько и на что тратят домашние хозяйства Витебской области свои доходы.



По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Витебской области в III квартале текущего года располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1 652 рубля 10 копеек в месяц, а расходы — 1563 рубля 40 копеек.

За 2022 год расходы домашних хозяйств увеличились более чем на 16,4%, при этом их располагаемые ресурсы выросли только на 16%.

Как видим, жители области сразу же тратят 94,6% от заработанного, у домашнего хозяйства после трат остается 88 рублей 70 копеек.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание в третьем квартале составила 39,6% (41% во втором), на покупку непродовольственных товаров – 35,2% (31,1%) м на оплату услуг – 22,5% (25,1%).