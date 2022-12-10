Еще одно смертельное ДТП в Витебской области

ННВ • 10/12/22 12:13 • Здарэнні

Еще один водитель погиб в результате аварии на заснеженных дорогах Витебщины.



Вечером 9 декабря под Витебском насмерть разбился 30-летний водитель «Volkswagen».

По предварительной информации Госавтоинспекции, около 19:20 на 21-м километре автодороги Р-20 «Витебск-Полоцк» он попытался обогнать фуру и не убедился в безопасности маневра.

При обгоне легковой «Volkswagen» столкнулся со встречным грузовиком, после чего легковушку отбросило и ударило об обгоняемую фуру, а затем — отбойник.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте аварии, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Напомним, что днем ранее неподалеку в Шумилинском районе столкнулись две легковушки, также погиб один из водителей.

По данным синоптиков за последние дни в Витебске выпало 9,5 миллиметров осадков, высота снежного покрова в Витебской области достигает 20-27 сантиметров.