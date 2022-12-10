Две деревни остались без обеспечения продуктами в Городокском районе

ННВ • 10/12/22 14:18 • Эканоміка

Уже продолжительное время две деревни в Городокском районе не посещаются автомагазином и сельчане не могут приобрести продукты питания.



Как сообщает «Гарадоцкі Веснік», что автолавка уже давно не приезжает в деревни Газьба и Оспенки (последнюю на карте найти не удалось, возможно, имеются в виду Астапковичи). Причем эта ситуация, как отмечает издание, нисколько не удивляет председателя Городокского районного Совета депутатов Светлану Зуеву.

По словам госпожи Зуевой, решением проблемы она занимается уже не первый день и очень обстоятельно. Как оказалось, сразу несколько автомагазинов вышли из строя. Их ремонтом специалисты занимаются допоздна, но пока починить и выпустить автолавки на линию им не удалось.

При этом, почему-то, о нуждах сельчан никто не подумал. Только после того, как они обратились в газету, решили, что временно к ним будет заезжать автомагазин, у которого маршрут проходит по соседству. При условии, что погодные условия и дорожная обстановка не внесут свои коррективы.

Напомним, что три года назад началось банкротство Городокское РАЙПО.