Лобовое столкновение в Шумилинском районе, погиб один из водителей

• 09/12/22 12:50 • Здарэнні

8 декабря в Шумилинском районе столкнулись две легковушки, один из водителей погиб на месте ДТП.
Лобовое столкновение в Шумилинском районе, погиб один из водителей. Фото МВД

По предварительной информации МВД, около 11:30 в районе деревни Хотилово 49-летний минчанин, ехавший на автомобиле «Chrysler», не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения.

Лобовое столкновение в Шумилинском районе, погиб один из водителей. Фото МВД

На «встречке» его «Chrysler» столкнулся с «Mazda». В результате столкновения 40-летний водитель японского автомобиля получил тяжелые травмы и погиб.

Лобовое столкновение в Шумилинском районе, погиб один из водителей. Фото МВД

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа.

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