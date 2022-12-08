В больнице умер пенсионер, пострадавший на пожаре в Витебске
Пенсионер, получивший сильные ожоги на пожаре в Витебске, умер в больнице.
Как сообщали «ННВ», около трех часов 7 декабря загорелась квартира на втором этаже в доме №1 на Заречной улице. Живший там 69-летний пенсионер получил ожоги III-IV степени на 98% площади тела, а также отравление продуктами горения.
Около полуночи в ночь с 7 на 8 декабря от полученных травм витеблянин умер в больнице, сообщается МЧС. Причина пожара устанавливается.
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