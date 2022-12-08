На аукцион выставили усадьбу командующего восстания Костюшки в Браславском районе

Сяржук Серабро • 08/12/22 16:56 • Культура

В канун Нового года на аукционе будут продавать усадьбу XVIII века в Браславском районе, которая принадлежала командующему восстанием Тадеуша Костюшко.



Усадебно-парковый ансамбль, включавший небольшой одноэтажный деревянный на каменном цоколе усадебный дом, окруженный живописным парком площадью 5 гектар, был построен на берегу озера Дворное в XVIII — начале XIX веков.

С 1775 года имение принадлежит Вавжецким. К этому роду принадлежит генерал Томаш Вавжецкий, возглавивший национально-освободительное восстание после пленения Тадеуша Костюшко в 1794 году.

В середине XIX века владение Видзами-Ловчинскими переходит к роду Минейко, которым они и принадлежали до присоединения Западной Беларуси к БССР и установления здесь советской власти.

В состав лота включены два капитальных строения общей площадью около 955 квадратных метра на берегу озера Дворное, а также расположенная на территории артезианская скважина, с подтвержденным уникальным качеством воды. До того как здания были заброшены в них, судя по всему, размещалась школа. В описании лота почему-то даты возведения построек указаны как 1927 и 1938 годы.

Начальная стоимость комплекса составляет 307 702 рубля 84 копейки. Кроме того, по условиям продажи новый владелец должен возместить отделу образования Браславского райисполкома 1736 рублей 39 копеек за подготовку документов.

Аукцион состоится 29 декабря.

Фото Сергея Плыткевича / Планета Беларусь.