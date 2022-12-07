Витебский «Гордормост» срочно ищет дворников

ННВ • 07/12/22 16:29 • Эканоміка

Уборщики территории, трактористы и водители автомобилей срочно набираются на работу в предприятие «Гордормост» в Витебске.



Подбор работников на эти вакансии в срочном порядке ведет государственная служба занятости города, сообщает официальный сайт горисполкома.

Обращаться для трудоустройства можно по адресу: улица Богдана Хмельницкого, дом 10, кабинеты 6 и 7, а также по телефонам 36-25-49 и 36-25-09.