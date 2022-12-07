На пожаре в Витебске сильно пострадал пенсионер — обгорело 98% тела
Ночью в Витебске произошел пожар, на котором сильные ожоги получил 69-летний мужчина.
В 3:02 спасатели получили сообщение о пожаре в дом №1 на 1-й Заречной улице доме. Приехавшие на вызов пожарные обнаружили, что горит квартира на втором этаже пятиэтажного жилого дома.
Вскрыв входную дверь, спасатели вошли в помещение и в горящей жилой комнате на полу нашли хозяина квартиры, который был без в бессознательном состоянии. Его вынесли из задымленной зоны и передали бригаде скорой медицинской помощи.
Пенсионера госитализировали, он сильно пострадал, получив отравление продуктами горения и ожогами III-IV степени на 98% площади тела.
Пожилой мужчина жил один, а пожарного извещателя у него не было, что и повлияло на позднее обнаружение возгорания, отмечается в сообщении МЧС. Огонь уничтожил мебель и имущество, закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается.
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