Более 700 человек пострадали на Витебщине из-за скользких тротуаров

• 07/12/22 17:46 • Здароўе

За пятнадцать дней в Витебской области более семи сотен человек пострадали из-за гололеда.
Сосульки на знаке, предупреждающем о гололедице Фото Сергея Серебро

По данным Минздрава с 21 ноября по 6 декабря в учреждения здравоохранения Витебщины обратились 718 пострадавших. У 707 пациентов была диагностирована гололедная травма, а щ 11 — холодовая.

При этом, 40 человек из обратившихся за помощью травмированных пришлось госпитализировать, а остальным была оказана амбулаторная медицинская помощь.

            
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