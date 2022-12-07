Более 700 человек пострадали на Витебщине из-за скользких тротуаров
За пятнадцать дней в Витебской области более семи сотен человек пострадали из-за гололеда.
По данным Минздрава с 21 ноября по 6 декабря в учреждения здравоохранения Витебщины обратились 718 пострадавших. У 707 пациентов была диагностирована гололедная травма, а щ 11 — холодовая.
При этом, 40 человек из обратившихся за помощью травмированных пришлось госпитализировать, а остальным была оказана амбулаторная медицинская помощь.
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