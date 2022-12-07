Более 700 человек пострадали на Витебщине из-за скользких тротуаров

Зоя Машэка • 07/12/22 17:46 • Здароўе

За пятнадцать дней в Витебской области более семи сотен человек пострадали из-за гололеда.



По данным Минздрава с 21 ноября по 6 декабря в учреждения здравоохранения Витебщины обратились 718 пострадавших. У 707 пациентов была диагностирована гололедная травма, а щ 11 — холодовая.

При этом, 40 человек из обратившихся за помощью травмированных пришлось госпитализировать, а остальным была оказана амбулаторная медицинская помощь.