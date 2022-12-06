В Витебске прекратили дело о хранении экстремистcкой продукции, но областной суд отменил это решение

Іван Дзедушкін • 06/12/22 13:54 • Палітыка

Первый заместитель прокурора Витебской области опротестовал решение Октябрьского суда о прекращении дело об административном правонарушении в отношении витеблянина, которому вменялось хранение с целью распространения экстремистских материалов.



На жителя Витебска составили протокол об административном нарушении, предусмотренном частью 2 статьи 19.11 КоАП, за то что он был подписан на несколько телеграм-каналов и youtube-канал, признанных в Беларуси экстремистскими материалами.

Постановлением судьи это дело было прекращено в связи с недоказанностью его виновности в совершении административного правонарушения: судом не было установлено и материалы дела не содержат данных, что владелец смартфона предпринимал действия по ознакомлению других лиц с этой продукцией, хранимой им в мессенджере «Telegram», а доступ к ней посторонних было ограничен в связи с наличием пароля.

Однако в Витебском областном суде, рассматривая прокурорский протест, посчитали, что судья оставил без внимания то обстоятельство, что включенная в республиканский список экстремистских материалов информационная продукция, хранилась на личной странице витеблянина в видеохостинге «YouTube» в открытом доступе для неопределенного круга лиц. А эту страничку просмотрели 155 раз.

В результате решение Октябрьского суда Витебска о прекращении дела об административном правонарушении было отменено, а это дело отправили на новое рассмотрение в тот же суд, но другим судьёй.