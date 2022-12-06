На «Нафтане» рабочий упал в фильтровальную станцию, он в больнице

• 06/12/22 12:28 • Здароўе

5 декабря 37-летний рабочий получил травмы на заводе «Нафтан» в Новополоцке.
На «Нафтане» рабочий упал в фильтровальную станцию, он в больнице. Фото МЧС

Во время проведения ремонтных работ в чашу фильтра фильтровальной станции глубиной около 5 метров упал один из рабочих. Спустившиеся спасатели подразделений МЧС ОАО «Нафтан» закрепили пострадавшего на жестких носилках с помощью спасательных веревок, а затем подняли на поверхность.

Пострадавший мужчина в результате падения получил различные травмы, сразу после спасения его госпитализировали в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.

            
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