Витебский КГК «накрыл» сеть ресторанов. Узнали, к кому пришли

• 05/12/22 15:19 • Эканоміка

Уголовное дело в отношении крупной сети ресторанов и кафе, зарегистрированной в Витебске, возбуждено за уклонение от налогов. Из-за сокрытия 13 000 000 рублей выручки бюджет недосчитался 4 000 000 рублей налогов.
Уголовное дело в отношении крупной сети ресторанов и кафе, зарегистрированной в Витебске, возбуждено за уклонение от налогов. Из-за сокрытия 13 000 000 рублей выручки бюджет недосчитался 4 000 000 рублей налогов. Фото КГК

По версии КГК, должностные лица и собственники сети ресторанов преднамеренно раздробили свой бизнес, зарегистрировав не менее 12 подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей с аналогичным видом деятельности — в сфере общественного питания и доставки горячей еды.

Уголовное дело в отношении крупной сети ресторанов и кафе, зарегистрированной в Витебске, возбуждено за уклонение от налогов. Из-за сокрытия 13 000 000 рублей выручки бюджет недосчитался 4 000 000 рублей налогов. Фото КГК

Эти структуры применяли упрощенную систему налогообложения, что позволило искусственно распределять между ними выручку, создавая видимость законности применения специального режима налогообложения.

Уголовное дело в отношении крупной сети ресторанов и кафе, зарегистрированной в Витебске, возбуждено за уклонение от налогов. Из-за сокрытия 13 000 000 рублей выручки бюджет недосчитался 4 000 000 рублей налогов. Фото КГК

Кроме того, на торговых объектах функционировала устойчивая система сокрытия получаемой наличной выручки — КГК утверждает, что от налогообложения скрывалось более половины выручки. Эти деньги доставлялись в единый центр, после чего распределялись между фигурантами уголовного дела.

Согласно данным черновой бухгалтерии, объем сокрытой выручки составил более 13 000 000 рублей, размер неуплаченных налогов – более 4 000 000 рублей.

Уголовное дело в отношении крупной сети ресторанов и кафе, зарегистрированной в Витебске, возбуждено за уклонение от налогов. Из-за сокрытия 13 000 000 рублей выручки бюджет недосчитался 4 000 000 рублей налогов. Фото КГК

Также утверждается, что более 210 работников сети, а это практически весь персонал, включая поваров, курьеров и администраторов, получали заработную плату «в конвертах». По информации КГК такое вознаграждение составляло от 600 до 1500 рублей в месяц.

На торговых объектах фирмы прошли обыски, в результате которых изъяли подготовленную к отправке курьером наличную выручку и черновые записи по ее учету.

По этому уголовному задерживали семь человек, они в статусе подозреваемых. Двоих из них поместили под стражу, сообщается пресс-службой КГК.

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области сообщает, что в сеть ресторанов и кафе входило более 40 объектов по всей стране.

На фото из сообщений КГК представлен интерьер одного из кафе «СушиДом» и окончание URL сайта сети. Вероятно «пришли» к ним в конце ноября, так как 30 ноября на страницах соцсетей появилось сообщение о приостановке работы по техническим причинам.

Сегодня на странице «СушиДом Витебск» также появилось сообщение о том, что заведение приостанавливает акцию в день рождения, ежедневные розыгрыши и действие промокодов до полного восстановления работы.

Сеть «СушиДом» была организована россиянкой, которая вышла замуж за витеблянина. Пара пыталась создать подобный бизнес в России, но потом переехала в Беларусь. О пути к успеху этого бизнеса можно почитать на сайте «АльфаБанка».

 2          
Меткі: , , , ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 