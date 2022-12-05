В Оршанском районе банда браконьеров убила двух косуль и лося, их сдали соседи

Ігар Арцюх • 05/12/22 19:38 • Экалогія

Благодаря звонку соседей в Оршанском районе прямо во время разделки туш двух косуль задержали трех браконьеров.



На телефон доверия Оршанской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира поступил анонимный звонок. Звонивший сообщил, что в одном из домов в деревне Ферма Оршанского района несколько человек разделывают незаконно добытую тушу дикого животного.

В деревню выехал работник Оршанской межрайонной инспекции в сопровождении двух сотрудников 7-го управления ГУБОПиК (по Витебской области) МВД.

В указанном дворе силовики застали четырёх мужчин, которые разделывали две туши косуль европейских. Браконьеры пытались бежать, но трое были задержаны.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Оршанского РУВД. При осмотре недвижимого имущества одного из фигурантов были обнаружены и изъяты шкуры и части разделанных туш двух косуль европейских общим весом более 37 килограммов, разделанная туша дикого животного (предположительно лося) общим весом более 34 килограммов, два пакета с мясом неустановленного дикого животного общим весом более 13 килограммов.

Кроме того нашли и изъяли зарегистрированное ружье, патроны, запрещенные орудия рыболовства.

При осмотре автомобиля, принадлежащего другому задержанному, обнаружили и изъяли два полиэтиленовых пакета с мясом общим весом более 30 килограммов, а также двуствольное гладкоствольное охотничье ружьё, сообщает пресс-служба Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.