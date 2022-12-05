В Глубокском районе рыбак утонул на глазах у брата

Зоя Машэка • 05/12/22 14:10 • Здарэнні

4 декабря в Глубокском районе погиб 41-летний мужчина, отправившийся на зимнюю рыбалку.



Трагедия произошла на озере Белое в Подсвилье. Два брата пришли на озеро чтобы порыбачить, один из них вышел на лед и стал рубить топором лунку. В какой-то момент мужчина резко провалился под лёд.

Второй брат вызвал спасателей, но ких приезду на поверхности льда у полыньи лежали только снасти.

Позже тело утонувшего рыбака из воды достали водолазы ОСВОД, сообщается пресс-службой МЧС.

За день до этого на озере Воронь в Миорском районе под лед провалился 56-летний мужчина, его успели спасти другие рыбаки.

А 30 ноября, как писали «ННВ», на озере Боровлянское под Витебском утонул 39-летний витеблянин.