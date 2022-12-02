В Докшицком районе 85-летний дедушка провел ночь в зимнем лесу, его удалось найти живым

Зоя Машэка • 02/12/22 15:07 • Турызм

85-летний житель деревни Домашковичи Докшицкого района вышел прогуляться и пропал. Нашли его ночью в лесу за несколько километров от жилья.



Дедушка вышел на улицу в 16:00, чтобы подышать свежим воздухом. Спустя несколько часов его супруга стала беспокоиться долгим отсутствием мужа, который к тому же вышел без телефона, и в 0:20 1 декабря позвонила спасателям.

В месте, где пропал мужчина подразделения МЧС встретились с представителем лесхоза. Около трех километров по лесу поисковая партия ехала на машине, а потом спасатели пошли пешком.

Двое пожарных нашли в лесу следы и двинулись вдоль них. Пропавшего старика они нашли только ближе к утру. Пенсионер лежал на снегу и не мог рассказать, что с ним случилось.

Спасатели развели костер и стали сушить обувь и одежду пострадавшего. Самого пенсионера они укрыли лапником. Когда начало светать, вещи подсохли, а мужчина отогрелся, все отправились назад.

На опушке леса уже ждала «скорая», переохлажденного престарелого мужчину передали медикам, которые госпитализировали его в больницу для дальнейшей диагностики состояния его здоровья, сообщается пресс-службой МЧС.