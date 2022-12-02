Монтаж новогодней ёлки на площади Победы в Витебске стоит более 65 тыс. руб.

Сяржук Серабро • 02/12/22 15:57 • Эканоміка

Узнали, во сколько обходится бюджету монтаж главной новогодней ёлки Витебской области на площади Победы.



На проведение этих работ Витебским городским жилищно-коммунальным хозяйством были объявлены закупки из одного источника.

Стоимость работ по монтажу металлоконструкций универсальной новогодней елки на площади Победы в этом году оценивается в 28 506 рублей 75 копеек. Это примерно на 15% дороже, чем в 2021 году.

Ориентировочная стоимость этой металлоконструкции срубленными натуральными елями составила 36 958 рублей 99 копеек против 23 096 рублей 63 копеек в прошлом году (рост на 37,5%). На это уйдет 184 ёлочки высотой от 1 до 8 метров, больше всего — 109 деревьев — используют елей высотой 2-3 метра.

Общая стоимость этих работ по монтажу новогодней ёлки на площади Победы составит 65 465 рублей 74 копейки. Однако, эта сумма не включает украшение ёлки иллюминацией, так закупка на эти работы не объявлена. В прошлом году ориентировочная стоимость монтажа иллюминации составляла около 45 000 рублей.