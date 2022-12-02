Еще два суда над колхозниками, скрывавшими падеж КРС, прошли в Витебской области

Ігар Арцюх • 02/12/22 23:40 • Эканоміка

Обвинительные приговоры колхозникам, скрывавшим падеж скота на фермах, вынесены в Лепельском и Чашникском районах.



В Лепельском районе судили бригадира и директора одного из сельхозпредприятий. Судебное заседание было выездным и проходило в ГСХУ «Лепельская сортоиспытательная станция» в присутствии работников и должностных лиц других сельхозорганизаций.

В этом колхозе пало 22 головы скота, но отчете этого не показали. Директор предприятия и бригадир предложили четверым работникам написать фиктивные заявления на приобретение скота. В результате из зарплаты колхозников высчитали более 2000 рублей за скот, который они не покупали.

Бригадир с директором были признаны виновными злоупотреблении служебными полномочиями, а бригадир еще и в должностном подлоге. Их приговорили к 2 годом лишения свободы и штрафу в 9600 рублей. На исполнение основного наказания в виде лишения свободы дали отсрочку на 2 года, за это время осужденные должны отработать по 100 часов общественно полезных работ.

В Чашникском районе на скамью подсудимых попала главный зоотехник сельскохозяйственной организации. По версии суда она, по совместительству работая завфермой, с декабря 2021 года по июнь 2022 года сокрыла падеж 48 и убой 23 голов КРС.

Сужд признал женщину виновной в служебном подлоге с целью искажения данных государственной статистической отчетности. Ее приговорили к полутора годам «домашней химии», а также лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 3 года, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Это судебное заседание также проходило в выездном формате с привлечением колхозников.