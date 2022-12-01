Высота снежного покрова в Витебской области достигла 27 сантиметров
К началу декабря в Витебской области уже лежит глубокий снег, самые высокие сугробы — в Орше.
За две недели снегопадов высота снежного покрова к началу календарной зимы в различных регионах Витебищны колеблется от 14 до 27 сантиметров. Меньше всего снега выпало на западе области, а максимальная высота зарегистрирована в Орше.
В Витебске к утру 1 декабря высота снежного покрова составила 22 сантиметра, на «полюсе холода» Витебщины — Езерище — 24 сантиметра, такой же глубины сугробы и в Лепеле.
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