Витебский педофил, долго скрывавшийся в РФ, сел на 13 лет. Показания дали 30 жертв

Сяржук Серабро • 01/12/22 22:38 • Грамадства

Жертвами педофила Андрея Ремова, возглавлявшего в Витебске клуб «Юный спасатель» стали 30 мальчиков в возрасте от 12 до 14 лет. Недавно ему вынесли приговор.



Как установлено в суде, мужчина с 1999 года занимался воспитанием и обучением детей. В это время он работал в МЧС водолазом в в ПАСО «Витязь».

Ремов в доверие к воспитанникам и взращивал у них интерес к интимным отношениям. Показывал им на телефоне порнографические видеоролики, фотографировал мальчишек обнаженными в душе. Тренер часто воспитанников приглашал к себе в гости, они выпивали и играли в карты на раздевание, после чего вступали в половую связь со своим наставником.

В 2012 родители одного из подростков забили тревогу и Андрей Ремов, а также его приятель таксист были задержаны в начале 2013 года. Впрочем, вскоре их освободили под подписку о невыезде, и оба подозреваемых скрылись. Спустя восемь лет удалось поймать только Ремова.

https://www.youtube.com/watch?v=hFofEL2XQtU

Позже заместитель начальника второго управления ГУНиПТЛ полковник милиции Владимир Емельянов расскажет СМИ, что при расследовании этого дела сыщики встретили сопротивление — очень уж был вопиющий факт, разве такое может быть в стабильной Беларуси? Было даже мнение, скорее всего, обиделись за что–то и оговаривают старших.

Впрочем, тогда же в городе курсировали слухи о том, что у тренера-водолаза нашлись высокие покровители, которые помогли ему исчезнуть, в том числе и для того, чтобы «не марать мундир».

Как бы то ни было, в августе 2021 года Ремова, объявленного в международный розыск, обнаружили в Москве (Российская Федерация). Его арестовали и экстрадировали в Беларусь

Весной этого года по Витебску поползли слухи, что Андрей Ремов совершил самоубийство в Витебском СИЗО. Найти этому подтверждение «ННВ» не удалось.

Теперь выяснилось, что судом Октябрьского района Витебска Ремов был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 и 3 статьи 167 («Насильственные действия сексуального характера»), частью 1 статьи 169 («Развратные действия»), частью 2 статьи 170 («Понуждение к действиям сексуального характера»), частью 3 статьи 339 («Особо злостное хулиганство»), частью 2 статьи 343 («Распространение порнографических материалов»), стаитьи 343-1 («Изготовление порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетних») УК.

В результате 25 ноября его приговорили к к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима, об этом сообщила пресс-служба Витебского областного суда.