Первая жертва серди любителей подледной рыбалки — под Витебском утонул мужчина

Зоя Машэка • 01/12/22 16:37 • Турызм

30 ноября на озере Боровлянское в Витебском районе утонул рыбак.



О происшествии в МЧС сообщили в 20:20, при обследовании береговой линии спасатели в полынье на расстоянии 50 метров от берега увиделиторчащий капюшон от куртки.

Как выяснилось позже 39-летний витеблянин утром 30 ноября отправился на рыбалку на озеро у деревни Боровляны. Его знакомый не мог дозвониться до него и ближе к вечеру самостоятельно отправился на его поиски. Возле озера он увидел машину мужчины, а на поверхности льда рыбацкие снасти, после этого сразу же вызвал спасателей, сообщает пресс-служба МЧС.