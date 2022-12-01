Нашли самые большие сосульки в Витебске или нет?

Сяржук Серабро • 01/12/22 17:03 • Здароўе

Туристы, приехавшие в Витебск или даже проезжающие через него, могут полюбоваться ледяными сталактитами.



Огромные сосульки образовались на крыше трехэтажного дома №18 на Локомотивной улице, здание расположено возле железной дороги и переходного моста витебского железнодорожного вокзала.

Эти ледяные сталактиты достигли огромных размеров: как видно из фото они спускаются с крыши до середины верхнего этажа, то есть длина крупнейших сосулек как минимум 1 метр 25 сантиметров.

Напомним, что недавно председатель Витебского горисполкома Николай Орлов распорядился принять меры по сколу сосулек и наледи со зданий и сооружений, чтобы избежать угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан.