Бывшего мэра Витебска наградили почетной грамотой
Виктор Николайкин награждён почетной грамотой Совета министров Республики Беларусь.
Постановление об этом принято 28 ноября. Как председатель Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания господин Николайкин награжден за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм и значительный личный вклад в развитие и усовершенствование законодательства.
Виктор Николайкин занимал кресло председателя Витебского горисполкома в течение 10 лет, пока в 2019 году не стал депутатом Палаты представителей. В своей агитации он обещал решить следующие проблемы:
- Помощь в решении повседневных жизненных проблем.
- Завершение капремонта городской центральной клинической больницы на улице Горького.
- Реконструкция городских очистных сооружений на Заречной улице.
- Строительство физкультурно-спортивной площадки СШ №19.
- Капремонт СШ №31 и СШ №35.
- Ремонт яслей-сада №67.
- Ремонт бассейна спорткомплекса «Комсомолец».
- Модернизация сетей уличного освещения.
- Капитальный ремонт жилых домов, в том числе замена лифтов, а также благоустройство дворов.
- Асфальтирование дорог и улиц, в том числе в секторе индивидуальной застройки.
Также он обещал обеспечить, будучи депутатом, завершение таких витебских долгостроев, как соединение проспекта Строителей с микрорайоном Билево, строительство банно-оздоровительного комплекса на улице Воинов-Интернационалистов и реконструкция Полоцкого путепровода
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.