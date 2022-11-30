Бывшего мэра Витебска наградили почетной грамотой

• 30/11/22 14:45 • Палітыка

Виктор Николайкин награждён почетной грамотой Совета министров Республики Беларусь.
Председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин. Фото Сергея Серебро

Постановление об этом принято 28 ноября. Как председатель Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания господин Николайкин награжден за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм и значительный личный вклад в развитие и усовершенствование законодательства.

Виктор Николайкин занимал кресло председателя Витебского горисполкома в течение 10 лет, пока в 2019 году не стал депутатом Палаты представителей. В своей агитации он обещал решить следующие проблемы:

  1. Помощь в решении повседневных жизненных проблем.
  2. Завершение капремонта городской центральной клинической больницы на улице Горького.
  3. Реконструкция городских очистных сооружений на Заречной улице.
  4. Строительство физкультурно-спортивной площадки СШ №19.
  5. Капремонт СШ №31 и СШ №35.
  6. Ремонт яслей-сада №67.
  7. Ремонт бассейна спорткомплекса «Комсомолец».
  8. Модернизация сетей уличного освещения.
  9. Капитальный ремонт жилых домов, в том числе замена лифтов, а также благоустройство дворов.
  10. Асфальтирование дорог и улиц, в том числе в секторе индивидуальной застройки.

Также он обещал обеспечить, будучи депутатом, завершение таких витебских долгостроев, как соединение проспекта Строителей с микрорайоном Билево, строительство банно-оздоровительного комплекса на улице Воинов-Интернационалистов и реконструкция Полоцкого путепровода

            
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