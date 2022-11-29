Кукуруза осталась на полях 8 колхозов Витебской области

ННВ • 29/11/22 17:18 • Эканоміка

Под снег ушел урожай кукурузы в 8 сельхозорганизациях Витебской области.



Проверка КГК установила, что на 24 ноября в Беларуси не успели убрать кукурузу 49 сельскохозяйственных организаций: 19 хозяйств Гомельской области, 15 — Могилевской, 8 — Витебской, а также 7 — Минской.

Кроме того, КГК были обнаружены приписки в 12 из 84 проверенных сельхозорганизаций, сообщает пресс-служба ведомства.