Из-за угрозы падения сосулек в Витебске будут ограждать опасные места

ННВ • 28/11/22 20:44 • Здароўе

Мэр Витебска издал распоряжение незамедлительно оградить сосулеопасные места в городе.



ЖРЭТ Витебска, председателям товариществ собственников, организаций застройщиков, руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности поручено незамедлительно обеспечить ограждение опасных участков вокруг зданий и сооружений оградительными барьерами, предупредительными лентами и принять меры по сколу сосулек и наледи со зданий и сооружений.

Такое распоряжение подписано председателем Витебского горисполкома Николаем Орловым в целях предупреждения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан во время передвижения вблизи зданий и сооружений от падения снега, сосулек и наледи, говорится в сообщении официального городского телеграм-канала.