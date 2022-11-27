За два дня в Витебске выпала декадная норма осадков
Всего за два дня в Витебске выпала декадная норма осадков.
Как писали «ННВ», 25 ноября, в пятницу, в областном центре выпало 10 миллиметров осадков, 26 ноября, в субботу, снегопад добавил к этому количеству еще 8 миллиметров.
В воскресенье по прогнозам синоптиков ожидается слабый снег в течение всех суток. Температура при этом может подниматься до 0, но будет чувствоваться как 4-6 градусов мороза. Также достаточно высокая вероятность тумана.
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