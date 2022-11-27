Оршанский райисполком потратит 25 000 рублей на ремонт туалета

Сяржук Серабро • 27/11/22 16:23 • Эканоміка

Ремонт одного туалета в Оршанском райисполкоме обойдется в эквиваленте 10 000 долларов.



Закупку из одного источника услуг по текущему ремонту санзула в правом крыле на 3-м этаже объявил Оршанский районный исполнительный комитет.

Согласно дефектному акту, в чиновничьем туалете потрескалась плитка на стенах и полу, начала отходить от поверхности, местами имеются сквозные отверстия, бачки унитаза и раковины умывальников имеют трещины и сколы, потолок провис, двери деформировались, розетки и выключатели пришли в негодность.

На санитарно-технические работы предполагается потратить 6500 рублей, на отделку полов — 8910 рублей, отделку стен и потолка — 9590 рублей.

При площади пола в 14,6 квадратных мера, средняя стоимость работ и материалов на один квадратный метр выходит 610 рублей или более 250 долларов по курсу Нацбанка; общая площадь стен и потолка составляет 87,2 метра, а «квадрат» обойдется в 109 рублей или 45 долларов.

Все работы по ремонту санзула, таким образом, оцениваются в 25 000 рублей. Выполнить их должны к Рождеству. Финансируется ремонт за счет бюджетных средств.