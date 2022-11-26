Проверку учета военнообязанных начали и в Витебске

• 26/11/22 13:56 • Палітыка

В Витебске проходит плановая сверка учетных данных военнообязанных.
Военный билет Республики Беларусьв

В связи с этим, военный комиссариат Витебска обращается к военнообязанным гражданам, не прошедшим сверку учетных данных, в любое удобное время (в том числе в выходные и праздничные дни) явиться в городской военный комиссариат по адресу: Витебск, Покровская улица, 19.

При этом при себе необходимо иметь: паспорт, военный билет, при  наличии – водительское удостоверение.  Телефон для справок: 62 34 34.
 
Военный комиссариат обращает внимание, что эта сверка военнообязанных и их местонахождения не является мобилизацией или мобилизационными сборами

            
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