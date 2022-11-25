За сутки в Витебске выпало 10 мм осадков, завтра будет гололед
10 миллиметров осадков выпало в Витебске за истекшие 24 часа, это 1/6 месячной нормы.
Синоптики предупреждают, что завтра, 26 ноября, в Витебской области ожидается гололед, а на дорогах образуется гололедица.
Столбик термомента при этом может опускаться до отметки -5 °C, при этом температура будет ощущаться, как -10 °C. В течение суток возможет слабый снег.
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