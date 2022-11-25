Витебский облисполком привязал тарифы на коммунальные услуги к курсу российского рубля

Сяржук Серабро • 25/11/22 15:43 • Эканоміка

Внесено изменение в решение Витебского облисполкома «О регулировании тарифов на коммунальные услуги».



Теперь этим документом тарифы на коммунальные услуги устанавливаются при

курсе белорусского рубля по отношению к курсу российского рубля 3,6694:100, тогда как в прошлом году были установлены по отношению к курсу доллара США 2,6491:1.

Кроме того, изменяются (в сторону увеличения), фиксированные тарифы на услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению (канализации), оказываемые юридическим лицам организациями системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства, а также физическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим нежилые помещения.