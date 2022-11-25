Легковушка врезалась в автобус в Оршанском районе, пострадал водитель
25 ноября в Оршанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и рейсового автобуса.
По данным ГАИ, утром около 7:00 на 1-м километре автодороги Н-3122 водитель легкового автомобиля «Hyundai» не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения и врезался автобусом «МАЗ».
В результате ДТП 57-летний водитель легковушки получил травмы. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
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