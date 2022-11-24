До открытия ёлочных базаров в Витебске осталось меньше месяца

ННВ • 24/11/22 16:22 • Падзеі

Продажа новогодних деревьев в Витебске начнется с 20 декабря.



Точки по продаже елочек и сосенок к Рождеству и Новому году будут организованы в следующих местах города:

Полоцком рынке;

Южном рынке;

Смоленском рынке;

у административного здания Витебского лесхоза (ул.Мира,44).

Кроме того, **праздничные деревья ** можно приобрести и непосредственно в лесничествах:

-Витебское (📞69 74 60);

-Вороновское (📞29 01 40);

-Летчанское (📞29 73 80);

-Лосвидское (📞20 93 95);

-Лужеснянское (📞69 01 54);

-Мошканское (📞802135 58 5 19);

-Осиновское (📞29 18 05);

-Рубовское (📞69 21 40);

-Скрыдлевское (📞69 31 37).

В лесхозе уверяют, что цена новогодних елочек осталась такой же, как и в прошлом году.