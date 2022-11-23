В Сенно за бюджетные деньги купят телефон с АОН стоимостью свыше 1000 долларов
Необычно дорогой телефон с определителем номера закупают за бюджетные деньги в Сенненском районе.
Сенненский районный центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций проводит закупку из одного источника телефонный аппарат с определителем номера ориентировочной стоимостью 2887 рублей 15 копеек.
Никаких технических требований к этому телефону в документации закупки не содержится, однако цена вызывает удивление, поскольку стоимость таких аппаратов начинается с пятидесяти рублей и редко превышает пару-тройку сотен.
В чьих интересах центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций проводит эту закупку тое не известно. Товар должен быть поставлен по адресу улица Октябрьская, 91Б в Сенно 28 ноября. Закупка финансируется за счет бюджетных средств.
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