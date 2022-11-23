Сколько техники убирает снег в Витебске?

• 23/11/22 10:38 • Экалогія

Свыше четырех десятков единиц техники задействовано в уборке снега в Витебске, а «Гордормост» перешел на круглосуточный режим работы.
Дворники убирают последствия снегопада. Фото Сергея Серебро

Такую информацию приводит газета «Витьбичи». По данным издания во вторник на ручную уборку проезжей части вышло 95 человек, работают 8 грузовиков «МАЗ» и 8 тракторов «МТЗ» со щетками, а также 3 погрузчика «Амкодор». На погрузку снега задействовали один «Амкодор» и три 20-тонных «МАЗ».

Снегопад: в Витебске выпала четверть месячной нормы осадков. Фото Сергея Серебро

При этом уборкой дворов в городе занимались 298 сотрудников ЖРЭТ Витебска, на расчистку придомовых территорий были направлены 20 тракторов.

Снегопад: в Витебске выпала четверть месячной нормы осадков. Фото Сергея Серебро

Между тем высота снежного покрова в областном центре уже достигла 21 сантиметра, за минувшие сутки в городе выпало четыре миллиметров осадков.

Сколько техники убирает снег в Витебске?

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