Сколько техники убирает снег в Витебске?

ННВ • 23/11/22 10:38 • Экалогія

Свыше четырех десятков единиц техники задействовано в уборке снега в Витебске, а «Гордормост» перешел на круглосуточный режим работы.



Такую информацию приводит газета «Витьбичи». По данным издания во вторник на ручную уборку проезжей части вышло 95 человек, работают 8 грузовиков «МАЗ» и 8 тракторов «МТЗ» со щетками, а также 3 погрузчика «Амкодор». На погрузку снега задействовали один «Амкодор» и три 20-тонных «МАЗ».

При этом уборкой дворов в городе занимались 298 сотрудников ЖРЭТ Витебска, на расчистку придомовых территорий были направлены 20 тракторов.

Между тем высота снежного покрова в областном центре уже достигла 21 сантиметра, за минувшие сутки в городе выпало четыре миллиметров осадков.