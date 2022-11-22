В Витебске кондукторов сокращают еще на двух трамвайных маршрутах
С 1 декабря в Витебске кондукторы не будут обслуживать маршруты трамвая №2 и №2 в вечернее и ночное время.
При бескондукторной системе оплаты проезда рассчитаться за поездку можно будет при помощи мобильного приложения «Оплати. Транспорт», заранее купленным талончиком, либо приобрести разовый билет трамваевожатого, но с наценкой. Талончики продаются в киосках «Белсоюзпечать» и «Табакерка», сообщает «Витебскоблавтотранс».
Подтверждение пассажиром факта оплаты проезда является отметка компостера в билете на одну поездку, электронный билет, действительный многоразовый билет на трамвай.
Напомним, что впервые бескондукторную оплату проезда ввели на маршрутах трамваев №№ 3, 9 с 1 июля 2021 года, затем, с 1 декабря того же года, эта система была введена и на маршруте №6.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.