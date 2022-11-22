С начала года на Витебщине сдали 2400 новых квартир

Сяржук Серабро • 22/11/22 14:15 • Эканоміка

2400 новых квартир построено в Витебской области за 10 месяцев 2022 года.



В октябре, таким образом, к 2300 квартирам, сданным за три квартала, добавилось только 100, построенных организациями всех форм собственности.

Всего было введено в эксплуатацию 207 200 квадратных метров общей площади жилья, за последний месяц прирост составил 15 400 квадратных метров.

Напомним, что в 2021 году в эксплуатацию сдали 4100 квартир общей площадью 331 700 квадратный метр. Так что для того, чтобы достигнуть прошлогодних показателей, в Витебской области за оставшиеся два месяца нужно сдать 1700 квартир общей площадью 124 500 квадратных метров.