McDonalds в Витебске продолжает работать, но «без опознавательных знаков»

Сяржук Серабро • 22/11/22 20:26 • Эканоміка

Российский бренд «Вкусно – и точка» пока не появился в Витебске.



Ресторан фастфуда «Макдональдс» на Московском проспекте продолжает работать, но символики российской сети на нем не появилось.

Как писали «ННВ», 16 ноября со здания ресторана начали убирать логотипы «McDonalds». Сейчас оно лишилось практически всей символики, за исключением большой жёлтой буквы «M» на фасаде.

Ранее в соцсетях кампании появилось сообщение, что 21 ноября – последний день работы ресторанов под брендом «МакДональдс». А 22 ноября они должны были заработать уже под новым брендом — «Вкусно – и точка».

Сейчас в некоторых социальных сетях страницы белорусского «McDonalds» недоступны, в некоторых — удален весь контент. Также в AppStore исчезло мобильное приложение ресторана.