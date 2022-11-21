Откаты брала начальница бюро отдела логистики одного из предприятий Витебска

Сяржук Серабро • 21/11/22 18:27 • Эканоміка

Начальница бюро отдела логистики одного из предприятий Витебска брала «откаты» за информацию о биржевых торгах предприятия.



Как установил суд, за информацию о закупках на товарной бирже металла, которую она передавала представителю трейдера, женщина пять раз получала незаконное вознаграждение. Всего таким образом ей передали 1345 рублей.

Замдиректора фирмы, торговавшей металлом, передававший взятки и выступавший на суде свидетелем, заявил, что в один из дней подсудимая по телефону предложила ему свои услуги по оказанию помощи в лоббировании интересов фирмы. Он согласился на это предложение и решил передавать ей 1-2 % от суммы сделок.

На суде женщина полностью признала вину. Однако по ее версии предложение о «сотрудничестве» поступило от трейдера.

31 октября суд Железнодорожного района Витебска признал ее виновной в получении взяток. На основании части 1 статьи 430 УК витеблянку приговорили к 3 годам лишения свободы и штрафу в 9600 рублей. Кроме того, по приговору в течение 5 лет она не может занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Однако, в отношении наказания в виде лишения свободы применена отсрочка на 2 года.