На 5,8% снизился объем промышленного производства в Витебской области

Сяржук Серабро • 21/11/22 21:01 • Эканоміка

За 10 месяцев 2022 года объем промышленного производства в Витебской области в текущих ценах составил 17 206 800 000 рублей.



В сопоставимых ценах это составляет только 94,2% к уровню января-октября 2021 года.

Заметное снижение производства отмечается, в том числе, по видам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность» – 19,3%% и «Обрабатывающая промышленность» – на 7,4%.

Как писали «ННВ», по итогам первых пяти месяцев текущего года снижение объема промышленного производства в регионе составляло 5,4%.