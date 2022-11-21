На 5,8% снизился объем промышленного производства в Витебской области
За 10 месяцев 2022 года объем промышленного производства в Витебской области в текущих ценах составил 17 206 800 000 рублей.
В сопоставимых ценах это составляет только 94,2% к уровню января-октября 2021 года.
Заметное снижение производства отмечается, в том числе, по видам экономической деятельности «Горнодобывающая промышленность» – 19,3%% и «Обрабатывающая промышленность» – на 7,4%.
Как писали «ННВ», по итогам первых пяти месяцев текущего года снижение объема промышленного производства в регионе составляло 5,4%.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: