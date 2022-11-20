Сяржук Серабро • 20/11/22 0:23 • Экалогія

За двенадцать часов в Витебске выпала четверть месячной нормы осадков.



По данным синоптиков 19 ноября в областном центре выпало 14 миллиметров осадков, при месячной норме для ноября в 59 миллиметров.

Температура атмосферного воздуха при этом в Витебске падает и этой ночью ожидается ее понижение до -10 градусов по Цельсию.

В результате выпадения обильных осадков в виде снега и понижения температуры завтра на дорогах Витебской области ожидается гололедица.