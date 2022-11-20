С начала года коровье стадо Витебщины сократилось на 6400 голов

Сяржук Серабро • 20/11/22 19:45 • Эканоміка

С начала осени в Витебской области растут темпы сокращения поголовья коров.



Если летом коровье стадо региона сокращалось в среднем на 200 животных ежемесячно, то за сентябрь в сельскохозяйственных организациях Витебщины количество коров уменьшилось сразу на 600 голов, а в октябре — уже на 800.

Таким образом, только за два осенних месяца поголовье коров в области сократилось на 1400 животных, а за десять месяцев 2022 года — на 6400 животных. Сейчас в сельскохозяйственных организациях осталось 181 800 коров.

Сокращение поголовья крупного рогатого скота еще больше поражает: если на 1 сентября в Витебской области насчитывалось 522 000 голов КРС, то на 1 октября их осталось 517 800 (-4400 голов), а на 1 ноября — 512 600 (-5200 голов). То есть, с начала осени поголовье КРС Витебской области сократилось на 9600.

Как сообщали «ННВ», только одному из хозяйств Витебского района пришлось произвести экстренный убой 409 голов КРС, при этом в сентябре 2022 года там было забито 38 голов.