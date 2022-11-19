Пенсионер пострадал на пожаре в Лиозно

• 19/11/22 13:59 • Здарэнні

Вечером 18 ноября престарелый пенсионер получил ожоги во время пожара в Лиозно.
Пожарный тушит огонь на пожаре. Фото pixabay.com

В 21:46 пожарные райцентра получили сообщение о загорании частного дома на улице Черняховского. К их приезду 73-летний дедушка, живущий в доме, успел его покинуть самостоятельно, однако получил ожоги.

Спасатели потушили горящую деревянную веранду кирпичного дома. В результате пожара огнем в доме повреждены веранда и имущество, закопчены стены и потолок.

Пенсионер пострадал на пожаре в Лиозно. Фото МЧС

По предварительной версии причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, сообщается пресс-службой МЧС. Пострадавшего пенсионера пришлось госпитализировать.

            
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