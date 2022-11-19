Пенсионер пострадал на пожаре в Лиозно
Вечером 18 ноября престарелый пенсионер получил ожоги во время пожара в Лиозно.
В 21:46 пожарные райцентра получили сообщение о загорании частного дома на улице Черняховского. К их приезду 73-летний дедушка, живущий в доме, успел его покинуть самостоятельно, однако получил ожоги.
Спасатели потушили горящую деревянную веранду кирпичного дома. В результате пожара огнем в доме повреждены веранда и имущество, закопчены стены и потолок.
По предварительной версии причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, сообщается пресс-службой МЧС. Пострадавшего пенсионера пришлось госпитализировать.
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