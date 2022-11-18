Под Оршей опрокинулся автовоз
17 ноября в Оршанском районе вылетел в кювет и опрокинулся автовоз с тремя легковушками.
Около полудня водитель «Mercedes-Benz» с прицепом, ехавший по автодороге М-1 вблизи деревни Корово, не учел погодные условия и особенности транспортного средства, не справился с управлением и вылетел в кювет.
В результате аварии грузовик и перевозимые легковые автомобили получили механические повреждения, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ. Водитель не пострадал.
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