Надвигается сильный снегопад, в Витебске высота снежного покрова уже 3 сантиметра

Сяржук Серабро • 18/11/22 15:43 • Экалогія

Оранжевый уровень опасности: МЧС предупреждает о надвигающемся на Витебскую область сильном снегопаде.



По прогнозам синоптиков 19 ноября (в субботу) утром и днем по восточной половине Беларуси ожидается сильный снег.

В этот день погода будут определяться смещающимся через территорию Украины на Белгородскую область России циклоном. Вероятность снегопада в Витебской области более 90%, временами ожидается сильный снег. Температура воздуха минимальная ночью до -9 °С, а днем до -6 °С.

Из-за северо-восточного ветра скоростью 4-9 м/с температура будет ощущаться, как до -10 °С.

За минувшие сутки в Витебске выпал 1 миллиметр осадков. При этом в областном центре к утру 18 ноября образовался снежный покров высотой 3 сантиметра, в Орше он достигает 4 сантиметров.