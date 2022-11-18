Из-за строительства дороги жителей Витебского района просят сообщать о редких животных и растениях
Витебский лесхоз просит сообщать информацию о замеченных редких животных и растениях вблизи деревни Бутяжи.
Дело в том, что лесхоз планирует построить неподалеку от этой деревни в Скрыдлевском лесничестве лесохозяйственную дорогу. В связи с этим лесоводы просят немедленно сообщить, если вам известно о нахождении или обитании в этом месте редких видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь.
Имеющуюся информацию о краснокнижной флоре и фауне можно сообщать по телефону 8-0212-48-20-90.
Эта информация нужна для того, чтобы при строительстве лесохозяйственных дорог предотвратить возможное вредное воздействие на объекты животного мира, относящиеся к краснокнижным видам, говорится в сообщении лесхоза.
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