Из-за строительства дороги жителей Витебского района просят сообщать о редких животных и растениях

ННВ • 18/11/22 19:38 • Экалогія

Витебский лесхоз просит сообщать информацию о замеченных редких животных и растениях вблизи деревни Бутяжи.



Дело в том, что лесхоз планирует построить неподалеку от этой деревни в Скрыдлевском лесничестве лесохозяйственную дорогу. В связи с этим лесоводы просят немедленно сообщить, если вам известно о нахождении или обитании в этом месте редких видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь.

Имеющуюся информацию о краснокнижной флоре и фауне можно сообщать по телефону 8-0212-48-20-90.

Эта информация нужна для того, чтобы при строительстве лесохозяйственных дорог предотвратить возможное вредное воздействие на объекты животного мира, относящиеся к краснокнижным видам, говорится в сообщении лесхоза.