Экстренно забить 409 голов КРС пришлось одному из хозяйств Витебского района

Сяржук Серабро • 18/11/22 15:21 • Эканоміка

Прокуратура выявила нарушения при экстренном убое 409 голов крупного рогатого скота в одном из сельхозпредприятий Витебского района.



В ходе надзорных мероприятий прокурорами было выяснено, в этом хозяйстве произведен экстренный убой 409 голов КРС, из них в сентябре 2022 года было забито 38 голов.

При этом оказалось, что главный ветеринарный врач сельхозпредприятия не проводил ветеринарно-санитарную экспертизу, как того требуют правила. Вместе с тем туши экстренно убитых животных были реализованы индивидуальным предпринимателям из Могилева на непищевые цели.

В связи с этим прокурор Витебского района направил главному ветеринарному инспектору ГЛПУ «Витебская районная ветеринарная станция» поручение о подготовке дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 16.28 КоАП, к рассмотрению в отношении главного ветеринарного врача сельхозпредприятия, сообщает служба информации

прокуратуры Витебской области.