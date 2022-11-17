В Витебске выпал первый снег и опустилась температура

Сяржук Серабро • 17/11/22 13:31 • Экалогія

17 ноября в Витебске впервые за осень выпал снег и образовался снежный покров.



Температура в областном центре начала падать еще 16 ноября, когда столбик термометра опускался до -3,7 °C. Ночью 17 ноября тенденция к похолоданию сохранилась и на витебской метеостанции зафиксировали температуру в -5 °C.

К утру в городе немного потеплело, но при этом пошел снег. Поскольку температура не поднялась выше -2,5 °C, на поверхности стал образовываться снежный покров.

По прогнозам синоптиков в ночь с 17 на 18 ноября ожидается также до 5 °C, в субботу немного потеплеет, а в воскресеньем ожидается до 9 градусов мороза.