Из-за пожара в колледже в Витебске эвакуировали 363 человека

Зоя Машэка • 17/11/22 12:58 • Здарэнні

300 учащихся и 60 сотрудников колледжа легкой промышленности в Витебске были эвакуированы из-за пожара.



16 ноября в 12:10 в Витебском государственном профессионально-техническом колледже легкой промышленности на улице Гагарина сработала пожарная сигнализация.

До приезда пожарных администрацией учреждения образования эвакуировала из здания 363 человека.

Позже выяснилось, что в одном из кабинетов произошло загорание системного блока компьютера, из-за чего и сработала сигнализация.

Пожар удалось ликвидировать работникам колледжа самостоятельно еще до прибытия спасателей. Люди во время инцидента не пострадали, сообщается пресс-службой МЧС.