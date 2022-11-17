Из-за пожара в колледже в Витебске эвакуировали 363 человека
300 учащихся и 60 сотрудников колледжа легкой промышленности в Витебске были эвакуированы из-за пожара.
16 ноября в 12:10 в Витебском государственном профессионально-техническом колледже легкой промышленности на улице Гагарина сработала пожарная сигнализация.
До приезда пожарных администрацией учреждения образования эвакуировала из здания 363 человека.
Позже выяснилось, что в одном из кабинетов произошло загорание системного блока компьютера, из-за чего и сработала сигнализация.
Пожар удалось ликвидировать работникам колледжа самостоятельно еще до прибытия спасателей. Люди во время инцидента не пострадали, сообщается пресс-службой МЧС.
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