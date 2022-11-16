В Глубокском районе насмерть разбилась женщина

ННВ • 16/11/22 13:15 • Здарэнні

15 ноября смертельное ДТП произошло в Глубокском районе, погибла 57-летняя женщина, ехавшая на легковушке.



Вечером вблизи деревни Ловцы водитель автомобиля «Opel Astra», при выборе скорости движения не учла особенности машины, дорожные и погодные условия, вследствие чего вылетела в кювет и врезалась в придорожное дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила тяжелые травмы и умерла на месте аварии, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.