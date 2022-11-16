C McDonalds в Витебске снимают фирменную символику. Фотофакт

Сяржук Серабро • 16/11/22 19:30 • Эканоміка

В Витебске начали убирать символику «МакДональдс» с ресторана фастфуда на Московском проспекте.



Несколько дней назад администрация этих заведений общепита в Беларуси через социальные сети сообщила, что в скором времени рестораны продолжат работать уже под российским брендом «Вкусно и точка», который появился в РФ в связи с уходом из этой страны «McDonalds» в связи с вторжением в Украину.

16 ноября в Витебске со здания ресторана на углу Московского проспекта и улицы Терешковой стали убирать фирменную символику международной франшизы.

Первые рестораны «МакДональдс» в Беларуси открылись в 1996 году. В Витебске «McDonalds» начал работать в 2014 году, его построили на месте снесенной автостанции. Витебский ресторан стал первым среди областных центров и самым крупным в стране.

В предковидном 2019 году витебский «МакДональдс» посетили более полумиллиона посетителей, 180 000 из них оказались автомобилистами, которые воспользовались услугами круглосуточного МакДрайва, а 20 000 клиентов заказали еду на дом.